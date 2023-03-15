ФАС нашла нарушения при проведении торгов на строительство водоканала в Нязепетровске

Антимонопольщики выявили нарушения при проведении аукциона на строительства системы водоснабжения в Нязепетровске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, заказчиком конкурса на строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на реке Уфа, является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского муниципального района Челябинской области».

Начальная цена контракта была установлена на уровне 167 миллионов рублей. Однако желающих принять участие в торгах не нашлось.

Челябинское УФАС установило, что в проекте контракта отсутствует полная информация об объекте закупки. Так, заказчик не отразил изменения первоначальных проектных решений, внесенные автором проекта.

Кроме того, проектная документация была размещена на сайте закупок не в полном объеме.

В надзорном ведомстве не исключают, что именно эти нарушения стали причиной отсутствия заявок на участие в закупке.

Интересно, что в прошлом году антимонопольщики уже указывали заказчику на аналогичные нарушения. Однако закупка вновь размещена без учеты выводов надзорного органа. И реализация проекта «Чистая вода» в очередной раз сорвалась.

Учреждение будет привлечено к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»