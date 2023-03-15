Импортозамещение: на Урале освоили выпуск важных комплектующих для грузоподъемного оборудования

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» в рамках выполнения программы по импортозамещению и расширению сортамента выпускаемой продукции ведутся работы по освоению выпуска нового для предприятия вида продукции – многопрядного каната диаметром 10-15 мм для мостовых кранов и другого грузоподъемного оборудования.

Технология каната разработана специалистами технологического центра предприятия, опытная партия изготовлена в производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Канат состоит из десяти наружных прядей, которые свиваются вокруг сердечника. Свивка сердечника и самого каната производится за одну операцию, которая исключает производство металлического сердечника на отдельной канатной машине.

Конструкция каната и особенности производства обеспечивают его гибкость, высокое разрывное усилие и конструктивную плотность.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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