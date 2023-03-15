Глава южноуральского района, где ребенка задавила льдина, подал в отставку

Глава Нагайбакского района подал в отставку после совещания у губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Нагайбакского района Иван Сурменев подал в отставку. Об этом стало известно после совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами городов и районов Южного Урала.

Напомним, 10 марта в селе Фершампенуаз, административном центре района, произошла трагедия: льдиной, оторвавшейся от стены ФОКа, насмерть задавило школьника. СКР возбудил по этому факту уголовное дело, расследование взяли на контроль региональное руководство Следственного комитета и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Сегодня, 15 марта, в ходе совещания у губернатора также не смогли обойти стороной случившуюся трагедию. Главе района напомнили, что жители муниципалитета на протяжении всей зимы жаловались на неудовлетворительную уборку снега и наледи и предложили «задуматься и сделать соответствующие выводы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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