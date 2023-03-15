В зоопарке Челябинска детеныши кенгуру Беннета вышли в свет

Двое кенгурят впервые вышли из карманов взрослых самок в Челябинском зоопарке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, выход из сумок в свет совершили сразу два детеныша семейства кенгуру Беннета.

Матери малышей, Сима и Ася, ведут себя осторожно и при любой непонятной ситуации прячут пятимесячных кенгурят в многофункциональном кармане. У самки Симы это второй детеныш, Ася (Австралия) становится мамой уже в четвертый раз. Отец кенгурят – Джек – лично проверяет самочувствие детей, периодически заглядывая в женские сумки.

«Беременность самки длится всего около месяца, – рассказывают сотрудники зоопарка. – После этого мать вылизывает в своей шерсти дорожку к сумке-инкубатору, и крошечный, чуть более 2 сантиметров, детеныш переползает туда, чтобы продолжать свое развитие». Малыш прикрепляется к соску, а мать обеспечивает ему охраны от внешних факторов: благодаря крепким мышцам, самка может так плотно смыкать края своей сумки, что даже вода не просочится. Лишь 5-6 месяцев спустя кенгурята пробуют выбираться на короткие самостоятельные вылазки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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