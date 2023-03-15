Еще два животных погибли в Челябинской области от бешенства

С начала года на Южном Урале восемь животных погибли от бешества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 6 по 12 марта 2023 года на Южном Урале зафиксированы 2 случая заболевания бешенством: в селе Буланово Октябрьского район обнаружен труп дикой лисы, в СНТ «Березка 1» Сосновского района – труп домашней кошки.

Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Итого с начала года зарегистрировано уже 8 случаев: 2 – в январе (Сосновский и Октябрьский район), 2 – в феврале (Увельский район), 4 – в марте (город Еманжелинск, Увельский, Октябрьский, Сосновский районы).

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям напоминает, что с 1 марта по 9 апреля 2023 года в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства и можно бесплатно привить питомца против бешенства во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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