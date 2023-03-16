В Челябинской области растет зависимость экономики от государства

В Челябинской области вырос объем инвестиций в основной капитал, однако это не говорит о росте инвестиционной привлекательности региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате, в 2022 году общий объем инвестиций в основной капитал региона превысил 280 млрд рублей, что на +13,8% больше, чем годом ранее.

Лидеры по объему привлеченных средств ожидаемо стали Челябинск, Магнитогорск (причем по общей сумме второй ненамного отстал от первого) и Сосновский район.

В аутсайдерах оказались Усть-Катав, Чебаркуль, Уйский, Кунашакский, Кизильский районы и Локомотивный (в последнем инвестировано всего 9 млн рублей).

Основным источником инвестиций стали собственные средства предприятий – 69%.

По мнению экспертов, инвестиции за счет собственных средств компаний не способны обеспечить устойчивый экономический рост практически ни при каких условиях. Например, с 2002 по 2007 год, доля собственных средств российских предприятий в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал составляла в среднем 43,2%, имея четкую тенденцию к снижению. А с 2015 года собственные средства превысили 50%, и их доля продолжает расти.

В структуре привлеченных средств более половины (52%) приходится на бюджетные вливания: их сумма за минувший год выросла почти на треть и составила 46 млрд рублей. На 10 млрд выросла сумма банковских кредитов.

Это говорит о росте зависимости южноуральской экономики от государства и увеличении кредитной нагрузки на бизнес.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»