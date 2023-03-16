В отношении магнитогорских чиновников, затянувших расселение аварийного дома, возбудили уголовное дело

Чиновников мэрии Магнитогорска подозревают в халатности.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, произошло это после обращения к правоохранителям жителей одного из домов Магнитогорска.

По словам южноуральцев, чиновники городской администрации допустили халатность при организации расселения данного дома, признанного аварийным. Более того, они не исполнили решение суда о переселении жильцов дома.

Следователи провели процессуальную проверку и по ее результатам возбудили уголовное дело по признакам халатности.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются чиновники, сорвавшие сроки переселения магнитогорцев из аварийного жилья.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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