В Челябинске зафиксировали семикратное превышение ПДК по сероводороду

Росгидромет установил почти семикратное превышение разового ПДК в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской ЦГМС, синоптики продолжают мониторинг состояния воздуха в трех городах Южного Урала.

В феврале наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске и 2 – в Златоусте. Отбор проб осуществлялся на 25 загрязняющих вещества в Челябинске и Магнитогорске, 14 – в Златоусте.

Уровней высокого (более 10 ПДК) и экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения по взвешенным веществам и газовым составляющим не зафиксировано.

Вместе с тем, в Челябинске средняя концентрация формальдегида за месяц превысила допустимый норматив в 1,6 раза.

Превышения разовых концентраций фиксировались: по сероводороду – в 6,8 раза, по оксиду углерода – в 2,7, по оксиду азота – в 2,4 раза, по фториду водорода – вдвое, по диоксиду азота – 1,4 ПДК, по формальдегиду – 1,2 ПДК, по аммиаку – 1,2 ПДК, по диоксиду серы – 1,1 ПДК.

В Магнитогорске в феврале были превышены среднемесячные концентрации взвешенных веществ (в 1,4 раза), формальдегида (в 1,02 раза).

Максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, составили: сероводорода – 6,1 ПДК, диоксида серы – 2,8 ПДК, взвешенных веществ – 2,4 ПДК, оксида углерода – 1,6 ПДК, формальдегида – 1,2 ПДК, оксида азота – 1,1 ПДК.

В Златоусте среднемесячная концентрация взвешенных веществ по городу превысила нормативный показатель в 1,3 раза, формальдегида – в 1,2 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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