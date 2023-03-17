17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17.03.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Открытие выставки графических новелл «Герои спецоперации» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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10:45 Челябинск – Торжественное открытие чемпионата России по спорту слепых (дисциплина – пауэрлифтинг) (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подписанию между министерством экологии региона и Уральским управлением Росгидромета соглашения об обмене данными мониторинга окружающей среды в Челябинской области (редакция медиахолдинга «Гранада-пресс», ул. Воровского, 61Б, третий этаж)
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11:00 Челябинск – В ОКСПНБ№1 Челябинска расскажут и продемонстрируют методику, помогающую выявить и классифицировать заболевания головного мозга, в том числе эпилепсию (Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница, ул. Кузнецова, 2А, корп. 1)
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12:00 Челябинск – Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Челябинская область» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, сбор представителей СМИ – 11:30)
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15:00 Челябинск – Лекция поэта, профессора ЧГИК Нины Ягодинцевой по творческой педагогике «Метафорическое мышление: давайте задавать вопросы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)
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18:00 Челябинск – Премьера спектакля театрального коллектива «Многоточие» «Я всех вас люблю» (ДК Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7)
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18:00 Челябинск – Спектакль музыкально-пластического театра «Аккорд» «Сонечкины сны» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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