17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подписанию между министерством экологии региона и Уральским управлением Росгидромета соглашения об обмене данными мониторинга окружающей среды в Челябинской области (редакция медиахолдинга «Гранада-пресс», ул. Воровского, 61Б, третий этаж)