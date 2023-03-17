В администрации одного из районов Челябинской области выявлены нарушения на сотни миллионов рублей

Чиновники Нагайбакского района за многомиллионные нарушения отделаются административными штрафами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контроль-счетной палате Челябинской области, в результате проверки, проведенной в районе, выявлены:

– финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей;

– нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей;

– нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей;

– несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ и др. нарушения.

«В отношении должностных лиц администрации Нагайбакского муниципального района составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы представления и предписания об устранении выявленных нарушений», – сообщили в КСП.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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