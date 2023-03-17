В выходные закроют движение троллейбусов на северо-западе Челябинска

Три троллейбусных маршрута в Челябинске на два дня изменят схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 00:00 субботы, 18 марта, до 05:00 понедельника, 20 марта, закрывается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта.
Будут проводиться работы по модернизации контактной сети троллейбуса.
Троллейбусы проследуют:
№12 Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ (обратно через ДС «Юность» – Алое поле – Энгельса);
№14 ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина (обратно – по Сони Кривой, Свердловскому проспекту);
№17 Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал Центральный.
Чтобы добраться до необходимого места, челябинцам предлагают воспользоваться в выходные автобусами 9, 18, 31, 34, 51, 71, трамваями 14, 15, 16, 22.
Челябинск, Виктор Елисеев
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