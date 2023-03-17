В уральском поселке бездомная собака вновь напала на школьника. Второй раз за неделю

Бездомный пес покусал ребенка в южноуральском Троицке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке ГРЭС, входящий в состав Троицка. Об этом мать ребенка рассказала в паблике «Текслер, помоги».

«Сегодня в поселке Грэс мою дочь укусила уличная бродячая собака (стая 5штук), прошу вашей помощи, так как это уже не первый случай! Эту стаю собак кормит женщина», – написала горожанка.

Отметим, это уже второй случай за неделю. Ранее, 10 марта, о нападении собаки на сына рассказала другая жительница Троицка.

В мэрии еще раз признали, что знают о проблеме. И снова сослались на ограниченное финансирование. «Учитывая, что финансирование ограничено, при высокой стоимости за одну собаку, удается отловить их лишь частично. С начала года было отловлено уже 54 собаки на сумму 600 тысяч рублей. По состоянию на 13 марта в Управление ЖКХ поступило 85 заявок. Управлением ЖКХ размещена новая документация для проведения очередного аукциона», – сообщили чиновники. Подчеркнув при этом, что в приоритетном порядке мероприятия по отлову животных без владельцев проводятся на территориях, прилегающих к социальным объектам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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