Бизнес-леди из Магнитогорска, присвоившую 15 миллионов рублей вкладчиков, отправили в колонию

В Магнитогорске осуждена учредитель потребительского кооператива за хищение денежных средств пайщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал женщину виновной в мошенничестве.

В 2015 году предпринимательница учредила потребительский кооператив «Магнит». С октября 2015 по декабрь 2019 года она принимала личные сбережения южноуральцев, обещая высокие проценты. Когда классическая схема финансовой пирамиды дала прогнозируемый сбой, пайщики остались без денег.

Всего от действий бизнес-леди пострадали 40 человек, в основном пенсионеров, размер ущерба превысил 15,3 миллиона рублей.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденной – 2 автомобиля, дом и земельный участок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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