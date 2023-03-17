Каждый третий россиянин не против покупки контрафакта

Меньше половины жителей России принципиально не покупают контрафакт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь 66% покупателей уверены, что не приобретали в 2022 году контрафактные товары. Таковы результаты опроса Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.

15% респондентов знали, что покупают подделку, и это их не смутило. Еще 19% допускали, что покупают не оригинальную вещь.

При этом 34% россиян признались, что готовы покупать контрафакт. Лишь 49% участников опроса заявили, что не готовы этого делать. 11%, как пишет РБК, сомневаются в отношении своих намерений покупать подделки. Еще 7% не смогли выбрать ни одного из трех предыдущих ответов.

Чаще всего россияне покупают контрафактные одежду и обувь. Наиболее редки такие покупки в сфере автозапчастей и программного обеспечения. Каждый пятый признался, что покупал неоригинальные табачные изделия (22,5%) и продукты питания (21,9%).

Опрос по заказу НИУ ВШЭ проводил Исследовательской группой ЦИРКОН в октябре 2022 года. Для анализа были отобраны 2 тысячи анкет. Погрешность выборочной совокупности не превышает 3,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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