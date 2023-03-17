ХК «Трактор» стал призером. Национальной премии

Фестиваль «трактористов» стал вторым в номинации национальной премии «Событие года».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Traktor Winline Fest, состоявшийся у ледовой арены «Трактор» 28 августа прошлого года, получил второе место в номинации «Спортивный перфоманс года» национальной премии «Событие года» в России.

На сцене фестиваля, организованного ХК «Трактор» выступили музыканты Кирилл Скрипник, Slame, Егор Шип, хэдлайнером стал рэпер Feduk. Посетили акцию 40 тысяч человек.

Еще одно челябинское событие было отмечено в номинации «Спортивное мероприятие года», заняв так же второе место. Им стал финал Winline Чемпионата России по баскетболу 3Х3 среди мужских и женских команд сезона 2021/2022 годов, проходивший в конце апреля-начале мае в ДС «Юность».

В нем приняли участие 85 спортсменов и тренеров из 9 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республики Татарстан, Свердловской, Московской, Самарской, Брянской и Челябинской областей.

Титул лучшей команды страны впервые был разыгран по «токийской» системе: команды играли по принципу «каждый с каждым». За 5 игровых дней прошли 70 напряженных поединков.

Еще 4 матча сыграли в рамках проекта «Тихий!баскетбол». В них приняли участие лица с ограниченными возможностями здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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