В Челябинской области «черные лесорубы» напали на инспектора заказника

Полиция задержала троих южноуральцев, напавших на инспектора ООПТ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 17 марта, в Санарском заказнике Пластовского района – особо охраняемой природной территории регионального значения – во время рейдового обследования начальник участка застал орудовавших там «черных лесорубов».

При оформлении протокола трое молодчиков, занимавшихся незаконной вырубкой леса, попытались скрыться. Сотрудник ООПТ преградил им проезд, однако один из мужчин напал на инспектора сзади и начал его избивать и душить. Выхватив ключи от автомобиля сотрудника ООПТ и избавившись от них, нарушители вновь попытались бежать на своей машине. Однако инспектор смог добраться до телефона и вызвать полицию, сотрудники которой с помощью ГИБДД смогли задержать нападавших.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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