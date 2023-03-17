В Челябинске продлили режим «черного» неба. Горожанам советуют привыкать

В Челябинске и ряде других городов Южного Урала продлили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, будут наблюдаться в регионе до 18 марта.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте режим НМУ первой степени опасности продлен до 11 часов 18 марта.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Объявление о неблагоприятных метеоусловиях действует в области с вечера четверга, 16 марта. И хотя в Челябинске, по расчетам синоптиков, НМУ установились около 22:00, уже утром пятницы горожане начали жаловаться на окутавший областной центр смог.

«Снова выбросы, работают без всяких фильтров. Вонища – не передать словами. Решите вопрос, вы же обещали!» – пишет челябинка паблике «Текслер, помоги».

В региональном минэкологии признали, что по целому ряду загрязняющих веществ ПДК превышены. «По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории, фиксировались незначительные превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы, диоксид азота, сероводород и формальдегид. Данное загрязнение связанно с продуктами горения и иными процессами от промышленных предприятий, автомобильного транспорта и предприятий теплоэнергетики, превышения незначительные и в пределах городского фона. Все данные переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования», – заявили чиновники.

Интересно, что именно сегодня, 17 марта, министерство экологии Челябинской области и Уральское управление Росгидромета подписали соглашение об обмене данными мониторинга окружающей среды. При этом обе стороны заверили, что теперь наблюдение за состоянием воздуха будет полностью подчиняться методикам и инструкциям Гидрометцентра.

Данные объединенного мониторинга будут публиковаться на сайте минэкологии региона.

Впрочем, по мнению экспертов, жителям Челябинска все равно придется привыкать к неприятному запаху. «Челябинск – это миллионный город, где нормой является предельное содержание вредных веществ не более 2 ПДК. Поэтому не нужно удивляться, что на улице вы чувствуете неприятный запах, – заявила в ходе приуроченной к подписанию соглашения пресс-конференции декан факультета экологии ЧелГУ Альвира Сибиркина. – Запах будет всегда».

Причем проблема не только в работающих в областном центре предприятиях. «Посмотрите на наш город. У нас огромное количество автотранспорта. Люди стали лучше жить и начали покупать по несколько машин на семью. Не стоит забывать, что любой автотранспорт – это передвигающаяся химическая фабрика», – напомнила г-жа Сибиркина. И посоветовала горожанам пересаживаться с собственных автомобилей на электротранспорт и велосипеды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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