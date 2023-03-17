«Металлург» уступил в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил омскому «Авангарду» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет в первом матче второго круга плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Омске хозяева.

На 11-й минуте первого периода Рид Буше с подачи Корбана Найта и Зията Пайгина распаковывает ворота «Магнитки» – 1:0.

Лишь во второй половине второй двадцатиминутки гостям удается воспользоваться большинством. Магнитогорцы располагаются в зоне «Авангарда, и на 32-й минуте встречи Семен Кошелев, завершая розыгрыш Григория Дронова и Брендана Лайпсика, мощно бьет из-за круга вбрасывания – 1:1.

За оставшиеся до конца основного времени 28 минут командам так и не удается определить сильнейшего, и решать этот вопрос приходится в овертайме. На 69-й минуте матча Арсений Грицюк приносит победу хозяевам – 2:1 в пользу «Авангарда», и омский клуб выходит вперед в серии – 1:0.

Следующий матч состоится 19 марта здесь же, в Омске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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