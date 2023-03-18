18-20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2023, суббота
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09:30 Челябинск – День открытых дверей Детской художественной школы искусств (ДХШИ, Свердловский пр., 30)
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10:00 Челябинск – Торжественное открытие фестиваля адаптивных единоборств (Дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28, сбор представителей СМИ в 9:40)
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11:00 Челябинск – Бесплатные курсы по русскому языку, организованные Тотальным диктантом (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, вход с ул. Свободы, 60, Коралловый зал)
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11:00 Челябинск – FASHIONDAY весна/лето 2023 (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, первый этаж)
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13:00 Челябинск – Экскурсия Галии Малоушкиной по выставке о советской парфюмерии «Для него и для нее» (Центр историко-культурного наследия города Челябинска, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Информационно-пропагандистская акция по продвижению комплекса ГТО на территории Челябинской области, приуроченная к Дню воссоединения Крыма с Россией (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
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13:00 Челябинск – Архитектурный мастер-класс руководителя детской архитектурной студии «Я МОГУ» Екатерины Сулимовой «Москва глазами инженера. Шуховская Башня» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Праздничный концерт «Крымская весна», посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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16:00 Челябинск – Лекция «Я бы в медики пошел...» для южноуральских школьников (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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19:45 Челябинск – На Челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)
19.03.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – День открытых дверей Детской художественной школы искусств (ДХШИ, ул. 40-летия Октября, 21)
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11:00 Челябинск – FASHIONDAY весна/лето 2023 (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, первый этаж)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по бисероплетению (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Встреча «Супрематизм. Казимир Малевич» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
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14:00 Челябинск – Старт музыкального форума «Худсовет» (ЮУрГИИ, ул. Плеханова, 41)
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16:00 Челябинск – Весенний Квартирник #ЧитайЧувственно (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69)
20.03.2023, понедельник
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09:00 Челябинск – Выездной инновационный образовательный проект «Study-tour 2023 – опыт регионального управления в Российской Федерации Челябинская область – индустриальная кузница Южного Урала» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корп. 1, 1 этаж)
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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