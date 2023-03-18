В Челябинске на полгода закроют движение трамваев до областной больницы

В Челябинске на шесть с половиной месяцев закроют движение трамваев до областной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле начнется капитальный ремонт трамвайных путей на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до улицы Труда и далее по Труда до улицы Красной.

В связи с этим с 1 апреля по 15 октября трамвай №6 будет ходить по маршруту ЧТЗ – Российская – Кирова – Театр оперы и балета, трамвай №17 пойдет от улицы Чичерина в депо № 1, трамвай №20 – от ЧМК в депо № 1.

Оба маршрута по прежнему будет пролегать через улицу Кирова.

На время ремонтных работ горожанам рекомендуют пользоваться троллейбусами №№5, 7, 12, 16, а также автобусами №№14, 23, 51 и компенсационным маршрутом КМ, который будет ходит от улицы Калинина до Областной больницы (интервал движения 12-16 минут).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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