В США ради спасения исчезающей птицы уничтожили лес с редкими растениями и животными

В одном из штатов США чиновники, чтобы создать комфортные условия для редкой птицы, уничтожили тысячи деревьев, несколько краснокнижных растений и создали невыносимые условия другим уникальным пернатым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Нью-Джерси. Власти штата решили организовать новую среду обитания для американских вальдшнепов, популяция которых находится под угрозой. Эти птицы любят открытое пространство, поэтому недалеко от города Глассборо вырубили

более 8,5 га леса. А вместе с деревьями уничтожили два редких вида растений и нанесли ущерб экосистеме болотных лесов в регионе.

Экологи и общественность пришли в ужас. Сразу четыре организации по защите окружающей среды потребовали, чтобы Департамент охраны окружающей среды остановил вырубку леса.

«Это был нетронутый лес. Мы должны защищать такие места, а не уничтожать их», – цитирует New York Post эксперта Фонда охраны природы Нью-Джерси Эмиля Девито.

«Это провал сразу на нескольких уровнях, – добавляет директор Фонда Том Гилберт. – Есть гораздо лучшие методы, позволяющие создать подходящую среду обитания для вальдшнепов».

Экологи заявляют, что в вырубленном лесу обитали другие редкие птицы: пестрые неясыти и красноплечие канюки. Лес был важным местом и для размножения местной популяции лягушек. Теперь этим животным нужно искать себе новое место.

Общественники утверждают, что, начав вырубку, власти штата нарушили законодательство, защищающее болотные леса. Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси пока запретил дальнейшую вырубку.

Трентон, Софья Артемьева

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