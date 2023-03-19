«Металлург» проиграл, несмотря на камбэк

Магнитогорский «Металлург» уступил во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина омскому «Авангарду» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче в Омске открыли хозяева.

На 6-й минуте встречи Павел Дедунов замкнул розыгрыш Федора Малыхина и Владимира Жаркова – 1:0 в пользу «Авангарда». Уже через минуту «Металлург» оказался в большинстве, но реализовать его не смог. Зато омичи своего шанса не упустили, и на 14-й минуте матча Алекс Бродхерст в большинстве увеличил отрыв – 2:0.

Но останавливаться на этом «Авангард» не собирался. И на 19-й минуте встречи Рид Буше поразил ворота «Магнитки» в третий раз. Судьи долго решали, засчитывать ли эту шайбу, но в конце концов установили счет, при котором команды ушли на перерыв – 3:0 в пользу хозяев.

После этого наступило время «Металлурга». Уже на 3-й минуте второго периода магнитогорец Павел Акользин пробивает вратаря омичей – 1:3. Через три минуты Григорий Дронов с подачи Брендана Лайпсика и Филиппа Майе делает счет 2:3.

Начало третьего периода также осталось за южноуральцами: на 45-й минуте встречи Никита Коростелев сравнивает счет – 3:3.

Однако через три минуты Рид Буше оформляет дубль – 4:3, «Авангард» выигрывает и ведет в серии со счетом 2:0.

Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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