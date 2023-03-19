Ученые рассказали, какой грипп «выйдет на охоту» в новом сезоне

Ученые назвали штаммы гриппа, ожидаемые в новом сезоне.

Как сообщили РИА ОРублевские «Новый День» в минздраве Челябинской области, эксперты Комиссии по составу вакцинных штаммов для гриппозных вакцин ВОЗ объявили решение для Северного полушария на сезон 2023-2024 годов.

По мнению специалистов, осень 2023 года и зимой 2024-го наиболее распространены будут два подтипа штамма А – H1N1(pdm09) и H3N2, а также викторианский подтип штамма В. Их и предлагается включить в состав трехвалентных вакцин. В четырехвалентую рекомендуется добавить ямагатский подтип штамма В.

Грипп A (H1N1)pdm09 – это вирус смешанного (тройного) происхождения, содержащий в геноме гены вирусов свиней, птиц и человека. Передается

воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Характерная особенность – раннее появление осложнений, среди которых лидирует первичная вирусная пневмония. В случае ее возникновения состояние больного нередко стремительно ухудшается, и ему уже в течение первых суток может понадобиться ИВЛ. Фиксируется высокий уровень госпитализации и повышенная летальность.

Грипп А (H3N2) имеет азиатское происхождение. Считается, что причиной его появления стали мигрирующие птицы. Его отличительная особенность – внезапное появление: болезнь дает о себе знать спустя 12 – 48 часов после заражения. Частые осложнения – двухсторонняя пневмония и менингит. Также возможны тяжелая дыхательная недостаточность, судороги, инфаркт и гипогликемические состояния. Такие патологии нередко заканчивается летально. При этом осложнения азиатского гриппа не единичны и могут поражать сразу несколько органов.

Вирус гриппа В впервые был выявлен в 40-х годах прошлого века. В 70-х годах разделился на два основных рода B/Victoria и B/Yamagata. Начитается этот вид гриппа остро, с резкого повышения температуры тела до 38 или 39 градусов. Лихорадка длится дольше, чем при гриппе А, вирус чаще вызывает боли в голове, мышцах и суставах, зато осложнения развиваются реже.

Один из четырех штаммов гриппа, регулярно включаемых в ежегодные прививки, – штамм В/Yamagata – полностью исчез после начала пандемии коронавируса.

Осенью 2021 года группа австралийских исследователей заявила, что штамм В/Yamagata полностью исчез после начала пандемии коронавируса. Однако в этом году его вновь рекомендуют включить в состав вакцин.

«Российские производители уже приступили к выпуску обновленных вакцин на предстоящий эпидемический сезон, и летом 2023 года вакцины начнут поступать в медицинские организации для начала кампании по вакцинации. Многолетние международные и российские исследования показывают, что ежегодная вакцинация значительно снижает вероятность тяжелого течения заболевания и минимизирует вероятность летальных исходов, в том числе в группах риска», – сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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