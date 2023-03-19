На Южном Урале рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Челябинской области рейсовый автобус попал в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД, микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту №515 из Челябинска в санаторий «Кисегач» около в17:00 в Сосновском районе (недалеко от Полетаево-2), не выдержал дистанцию, и столкнулся с идущим впереди автомобилем Scania.

Два пассажира автобуса получили травмы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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