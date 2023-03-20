Права сотрудников южноуральских ПВЗ Wildberries обещает защищать профсоюз

В Челябинской области создается профсоюз работников пунктов выдачи заказов Wildberries.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Федерации профсоюзов, новое объединение позволит максимально эффективно защищать права сотрудников, вести переговоры с компанией и обращаться в надзорные органы. Лидером первичной профсоюзной организации в регионе станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов.

Главная проблема заключается в том, сотрудники сети находятся в разном правовом статусе: одни зарегистрированы как самозанятые, другие работают по договору гражданско-правового характера, третьи – как индивидуальные предприниматели. Все эти категории выведены из трудовых отношений, отмечают в Федерации профсоюзов.

«Масштаб проблемы поражает, – заявил председатель федерации Олег Екимов. – Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим «правилам» Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах».

Сейчас юристы федерации рассматривают многочисленные обращения от сотрудников пунктов выдачи заказов.

Желающие вступить в профсоюзную организацию работников ПВЗ Wildberries в Челябинской области могут обращаться по телефону 8 (351) 263-42-85 (понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15) или ь в личные сообщения группы Федерации профсоюзов Челябинской области ВКонтакте.

Между тем, в Госдуме завершились переговоры между представителями маркетплейса Wildberries, инициативной группой владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и депутатами. По итогам встречи руководство маркетплейса согласилось возобновить сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов при условии соблюдения ими договора оферты, а также отменило более 10 тысяч штрафов за подмены товаров, пишет Forbes.

При этом представителей собственных ПВЗ Wildberries на встречу не пригласили.

В четверг, 23 марта, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект о регулировании деятельности электронных торговых платформ. На фоне ситуации с Wildberries его могут отредактировать.

Челябинск, Софья Артемьева

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