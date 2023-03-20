Челябинская «Славянка» сыграет в плей-офф высшей лиги чемпионата России по баскетболу

Челябинские баскетболистки вышли в плей-офф высшей лиги чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе БК «Славянка», 17-19 марта в Челябинске команда сыграла заключительную серию матчей регулярного чемпионата, встретившись с клубами «Самара-2», «Вологжанка-Вологда» и «Динамо-2» (Новосибирск).

Финал «регулярки» оказался для челябинок не слишком удачным. Команда уступила соперницам из «Самары-2» (54:64), одержала победу над вологжанками (75:54) и в заключительном матче проиграла «Динамо-2» (44:59).

Однако в турнирной таблице челябинки сумели сохранить за собой 6-й место и выйти в плей-офф. Первыми соперницами «Славянки» станут баскетболистки из «Енисея-2» из Красноярска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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