Рабочая неделя в Челябинске началась с переполоха

Рабочая неделя в Челябинске началась с эвакуаций.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сработала сигнализация в бизнес-центре «Челябинск-Сити». Всех находящихся в здании вывели на улицу, к высотке на улице Кирова прибыли пожарные машины и сотрудники экстренных служб.
В ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что тревога была учебная, все работающие «Челябинск-Сити» уже вернулись в здание.
Еще одну эвакуацию организовали в Челябинском институте путей сообщения: там по электронной почте получили сообщение о минировании здания. Ректорат отменил занятия, студентов распустили по домам.
Об аналогичной ситуации сообщили и учащиеся Южно-Уральского государственного колледжа.
Челябинск, Павел Зварзин
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