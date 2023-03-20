Рабочая неделя в Челябинске началась с переполоха

Рабочая неделя в Челябинске началась с эвакуаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром сработала сигнализация в бизнес-центре «Челябинск-Сити». Всех находящихся в здании вывели на улицу, к высотке на улице Кирова прибыли пожарные машины и сотрудники экстренных служб.

В ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что тревога была учебная, все работающие «Челябинск-Сити» уже вернулись в здание.

Еще одну эвакуацию организовали в Челябинском институте путей сообщения: там по электронной почте получили сообщение о минировании здания. Ректорат отменил занятия, студентов распустили по домам.

Об аналогичной ситуации сообщили и учащиеся Южно-Уральского государственного колледжа.

Челябинск, Павел Зварзин

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