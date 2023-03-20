На железной дороге в Челябинске «порвался» грузовой состав

В Челябинске выясняются обстоятельства железнодорожного происшествия с грузовым поездом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в ночь по понедельник, 20 марта, в Челябинске.

«В 1:07 на втором пикете перегона Челябинск Главный – Тракторострой Южно-Уральской железной дороги произошел саморасцеп вагонов движущегося грузового поезда №2692, следовавшего по маршруту Челябинск – Ушкулун», – уточнили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительная причина произошедшего – техническая неисправность замка автосцепки.

Движение поездов проходило в штатном режиме.

Челябинской транспортной прокуратурой будет дана оценка соблюдению сотрудниками ОАО «РЖД», обслуживающими подвижной состав, требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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