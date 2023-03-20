Водитель троллейбуса умер во время работы в Челябинске

Водитель троллейбуса скончался в центре Челябинска во время рейса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 18 марта, на остановке «Дворец спорта «Юность».

По словам очевидцев, водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №12, чтобы передвинуть так называемые «рога» (штангу, соединяющую машину и линию электропередачи), когда почувствовал себя плохо и упал.

Мужчину пытались вернуть к жизни, но реанимационные действия результата не принесли.

По информации перевозчика, челябинцу было 56 лет. На предприятии он проработал больше двух десятков лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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