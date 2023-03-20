Очередной «канализационный» скандал на Южном Урале: фекальные воды льются в реку в Кусе

В две уральские реки из-за аварии попадают канализационные стоки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Кусы столкнулись с очередной коммунальной проблемой. Об этом депутаты городского и районного собраний сообщили в паблике «Текслер, помоги».

На прикрепленных к посту фотографиях и видео от 16 и 19 марта зафиксировано, как в районе улиц Айская и Нижезаводская в городе Куса канализационные столки попадают в реки Куса и Уй.

При этом, по словам южноуральцев, в прошлом году уже делали ремонт канализационного коллектора, на который было выделено около 13 миллионов рублей из бюджета области.

В администрации Кусинского района в курсе проблемы. «Из-за того, что сгорел насос, произошла авария, и сточные воды пошли в реку. Сейчас эта проблема решается, насос отдан в ремонт. На областные средства, в размере 13 миллионов рублей, о которых вы говорите, в прошлом году был отремонтирован напорный коллектор, состоящий из труб и задвижек. Авария же произошла в другом месте», – прокомментировали обращение парламентариев чиновники.

По словам властей, в ближайшее время работа канализационной системы должна быть восстановлена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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