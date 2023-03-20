В России рынок завоевывают телевизоры подешевле

СТМ российских ритейлеров становятся все популярнее среди покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2023 года выручка на рынке телевизоров снизилась на 30%, до 39,1 миллиарда рублей. Зато в количественном выражении продажи выросли на 6,6%, до 1,55 миллиона штук.

Продавцы объясняют такую разнонаправленную динамику с сокращением спроса в премиум-сегменте. В то же время более бюджетные модели китайского и российского производства становятся популярнее.

Аналогичная ситуация и с СТМ (собственными торговыми марками) торговых сетей. Напомним, СТМ – это торговая марка, владельцем которой является розничная сеть. Ритейлер, владеющий СТМ, может в значительно большей мере контролировать производство выпускаемых под нею товаров и, что особенно важно, ценовую наценку на них, что позволяет продавать их по более низким ценам, нежели их аналоги. При этом, как утверждают обладатели СТМ, более низкая цена не всегда говорит о скромных качественных характеристиках продукции.

По данным «F+ tech-Марвел», за первые два с половиной месяца 2023 года 22,6% продаж телевизоров в штуках составили модели СТМ. На Xiaomi пришлось 9,6% покупок, Haier – 8,4%, Hisense – 6,5%, Samsung – 5,6%. Между тем, в 2023 году Samsung занимал долю в 23,4%. На втором месте был LG (20,8%). И лишь 13,2% и третье место было у СТМ.

Эксперты не исключают, что к концу 2023 года СТМ могут занять половину рынка телевизоров в натуральном выражении. «LG и Samsung при этом не потеряют свои позиции именно в премиум-сегменте, поскольку на данный момент в технологическом плане с ними сложно конкурировать», – цитирует «КоммерсантЪ» руководителя одного из аналитических центров Александра Суркова. Кроме того, эксперт отмечает уменьшение среднего чека, так как в СТМ выше доля более дешевых моделей с низкими диагоналями и нет наценки за бренд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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