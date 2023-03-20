Украина наложила санкции на ряд южноуральских предприятий

Президент Украины наложил санкции на несколько южноуральских предприятий и промышленных топ-менеджеров.

Как передает РИА «Новый День», Владимир Зеленский расширил санкций список, добавив туда около 150 российских организаций и более 300 должностных лиц.

Среди «новичков» оказались Автомобильный завод «Урал», Златоустовский машиностроительный завод и АО «Сигнал». Санкции в отношении этих предприятий подразумевают запрет импорта и экспорта, а также блокировку активов на ближайшие 10 лет.

В числе вновь внесенных в список персоналий генеральный директор АО «Златмаш» Антон Малофеев, директор корпорации «ВНИИЭМ» Антон Лобанов (ранее возглавлял Златмаш, директор завода «Пластмасс» Александр Балашов и руководитель НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

Челябинск, Павел Зварзин

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