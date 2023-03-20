Водители скорых на Южном Урале заявили о неправомерных удержаниях из зарплаты

В Челябинской области разгорается очередной «медицинский» скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водителей автомобилей станции скорой медицинской помощи в Сатке заставляют самостоятельно ремонтировать машины, а несговорчивых наказывают рублем. Об этом горожане заявили в паблике «Подслушано Сатка».

«По всем нормативно-правовым актам и приказам Минтранса, транспортные средства должны проходить ТО и ремонтные работы в специализированных сервисах (мастерских), квалифицированными специалистами. Но руководство ССМП г. Сатка игнорирует эти требования и даже принуждает водителей производить ремонты ТС. А тех, кто не согласен с противоправными приказами главного врача ССМП, наказывают финансово (лишение доплат и премий)», – рассказали авторы поста.

При формировании бюджета в организации обязательно есть статья расходов на содержание автопарка, напоминают саткинцы. Тогда почему автомобили экстренно-оперативной службы, от состояния которых зависит жизнь человека, обслуживаются в условиях, явно далеких от идеала, недоумевают они.

Впрочем, в комментариях участники паблика отметили, что автор поста сам на станции скорой помощи не работает.

Однако нашлись и те, кто поддержал неравнодушного. «Если руководство не создает никаких условий, пусть хотя бы здесь прочитают. А если поставят все машины у забора неисправные, что будет? Вы же первые будете кричать, если, не дай бог, к вам не приедет по вызову скорая. Если нет условий ремонтировать, то машины должны загонять в специализированные ремонтные мастерские, на что нет денег у начальства», – пишут южноуральцы.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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