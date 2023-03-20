В Миассе через суд требуют признать нарушение закона при назначении врио мэра

Руководитель миасского городского отделения партии «Яблоко» Валентина Комкова оспаривает назначение исполняющего обязанности главы города.

Как уже сообщал «Новый День», 3 марта Городской совет принял отставку мэра Григория Тонких, 6 марта исполняющим обязанности главы – со второй попытки – назначили депутат Дмитрия Проскурина. Комкова заявила, что это назначение незаконно.

«Чтобы прикрыть незаконность своего решения, Собрание депутатов приостановило полномочия Проскурина как депутата. Только вот федеральный закон, ФЗ № 131, конкретно указывает в ч. 2 ст. 36 на прекращение полномочий депутата» – поясняет она. прокомментировала свою позицию глава партии.

Иными словами, чтобы исполнять обязанности мэра, нужно отказаться от мандата, так как приостановление полномочий депутата для такой ситуации не предусмотрено.

Заявление о незаконном назначении Поскурина направлено в Миасский горсуд.

Миасс, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»