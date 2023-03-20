Челябинскую федерацию баскетбола обвинили в незаконном предпринимательстве

Челябинскую областную общественную организацию «Федерация баскетбола» привлекли к ответственности за незаконное предпринимательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, на основании договора купли – продажи от 22 октября 2021 организация является собственником кабельных линий и обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании с АО «МРСК Урала» денежных средств за услуги по передаче электрической энергии по указанным кабельным линиям.

Сети, как выяснилось, федерация купила у Челябинского опытно-механического завода, одним из крупных кредиторов которого является МРСК. А в составе учредителей обеих организаций – одни и те же люди. Купив сети, федерация потребовала с МРСК 40 млн рублей за услуги по передаче электроэнергии.

Однако «в соответствии с нормами федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях» некоммерческая организация может осуществлять деятельность, предусмотренную ее учредительными документами, – пояснили в прокуратуре. – В соответствии с Уставом федерация создана в целях развития баскетбола в Челябинской области. При этом осуществляет незаконную коммерческую деятельность по энергоснабжению и эксплуатации электросетевого хозяйства, что не соответствует целям ее создания».

Суд привлек федерацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Однако в текущем году организацию будет проверять Минюст, который за подобное нарушение закона может федерацию ликвидировать.

Челябинск, Павел Зварзин

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