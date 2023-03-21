21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Трехчасовой мастер-класс по актерскому мастерству от актера, режиссера, педагога, основателя и художественного руководителя театра-студии «Арт-мастер» (Москва) Владимира Перегудова в рамках музыкального форума «Худсовет» (СДШИ, ул. Советская, 51)