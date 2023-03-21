21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Грозит ли Челябинской области эпидемия кори?» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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14:00 Челябинск – Совещание губернатора Челябинской области Алексея Текслера с руководителями общественных приемных главы региона (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, сбор представителей СМИ в 13:30)
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14:30 Челябинск – Мероприятие «Урал многоликий» в рамках мероприятий, направленных на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная предоставлению сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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17:00 Челябинск – Трехчасовой мастер-класс по актерскому мастерству от актера, режиссера, педагога, основателя и художественного руководителя театра-студии «Арт-мастер» (Москва) Владимира Перегудова в рамках музыкального форума «Худсовет» (СДШИ, ул. Советская, 51)
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18:00 Челябинск – День открытых дверей в Русской Классической Школе «Родное слово» (ул. Энтузиастов, 34)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Нарциссизм XXI века» в рамках проекта «Психология отношений» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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