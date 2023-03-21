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Вторник, 21 марта 2023, 08:59 мск

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Суд не стал лишать мандата южноуральского депутата, «забывшего» об иностранном активе семьи

Суд отказался лишать мандата депутата Законодательного собрания Челябинской области, «забывшего» об иностранном активе семьи.

Как уже сообщал «Новый День», адвокат Николай Кошман обратился в суд с требованием лишить мандата депутата ЗСЧО за сокрытие иностранных активов супруги. Как выяснилось Милена Денисенко (в девичестве Кичеджи) уже лет 10 владеет долей в компании, зарегистрированной в Чехии, но в декларациях Денисенко за 2020 и 2021 года это не упоминается.

В ЗСЧО за подобную забывчивость Денисенко вынесли предупреждение и потребовали перевести судебное разбирательство в закрытый режим, сославшись на то, что в деле могут появиться персональные данные, не подлежащие разглашению. Сам Денисенко развелся с супругой, а его защита утверждает, что иск необоснован, так как госслужащим он стал только в середине 2022 года.

Однако Кошман напоминал: закон Челябинской области (статья 3, п.9.1) и федеральное законодательство предусматривают, что владение финансовыми активами за рубежом является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.

Заседание по делу Денисенко состоялось 20 марта. Центральный районный суд Челябинска в удовлетворении иска Кошмана отказал.

Челябинск, Павел Зварзин

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