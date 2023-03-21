В Челябинской области проснулась одна из самых длинных рек Урала

В районе Зигальги освобождается от льда одна из протяженнейших водных артерий Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», на особо охраняемой территории начали просыпаться реки – в числе первых это сделала Юрюзань. Главная водная артерия, которая опоясывает хребет, в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы.

В переводе с одного из башкирских диалектов название «Йүрү ән» означает «Большая река». И это имя Юрюзань носит по праву, поскольку является одной из самых протяженных рек Южного Урала и входит в уральский ТОП-30. Ее длина составляет 404 километра.

«А еще Юрюзань – река с весьма переменчивым характером. Она то стремительно несется, стиснутая горными хребтами, то вольно и неспешно катит свои воды по равнине», – рассказали в национальном парке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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