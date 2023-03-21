В уральском ЗАТО перевернулся полицейский автомобиль

Машина с полицейским экипажем перевернулась в Озерске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Озерске на пересечении улиц Мурзукова и Семенова. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

По данным оператора, авария произошла утром понедельника, 20 марта. Судя по видео, легковой автомобиль и спецмашина столкнулись практически в самом центре перекрестка. В последние секунды перед этим водитель легковушки увидел приближающийся с расположенной перпендикулярно направлению его движения улицы полицейский автомобиль и попытался уйти от столкновения, но тщетно.

В результате легковая машина врезалась в заднюю часть экипажа. От удара полицейский автомобиль повело в сторону, и он рухнул на бок. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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