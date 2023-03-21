Целеустремленность: пожилая челябинка семь месяцев переводила деньги аферистам

Челябинская пенсионерка сначала пыталась заработать на «бирже», а потом – вернуть деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, 68-летняя горожанка обратилась за помощью в отдел полиции «Курчатовский».

По словам женщины, она увидела в интернете объявление о возможности неплохо заработать на инвестициях. Пенсионерка связалась с указанным в объявлении контактным лицом и решилась вложить деньги.

На протяжении трех месяцев она брала кредиты и передавала «брокерам», но выплата обещанных процентов постоянно откладывалась под разными предлогами. Вложенные средства челябинке также не возвращали, а потом биржевики и вовсе перестали выходить на связь.

Пытаясь найти выход из данной ситуации, женщина снова кинулась в объятия «мировой паутины». Там нашла еще одно объявление. На сей раз некая фирма обещала помощь в поиске мошенников и возврате потерянных денег.

За свои услуги «финансовые детективы» также попросили определенную сумму. Взяв очередной кредит, пенсионерка перечислила деньги, после чего ей сообщили, что средства находятся на одном из терминалов иностранного государства. Для того, чтобы их вернуть, необходимо авторизоваться и оплатить эту услугу.

В течение еще четырех месяцев женщина оплачивала различные комиссии, конвертации в иностранную валюту и прочие операции. Так и не вернув потраченные деньги, она наконец обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей. Все они были взяты в кредит.

В районном отделе МВД полиции возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинцам в очередной раз напоминают о бдительности. «Перед совершением финансовой операции удостоверьтесь, что вы не попали под влияние злоумышленников. Перезвоните в банк по телефону «горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей карты. Наберите близкому родственнику и расскажите о происходящем», – призывают их.

Если же избежать ловушки все-таки не удалось, необходимо немедленно обратиться в полицию.

Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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