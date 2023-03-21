российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 марта 2023, 11:31 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Каждый третий южноуралец боится увольнения

Треть жителей Южного Урала считают, что над ними нависла угроза увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настроения работников Челябинской области, касающиеся их уверенности в сохранении текущего места работы, не слишком благодушны. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди трудоустроенных соискателей из региона.

30% участников опроса полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. Для сравнения: в целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 20% опрошенных, а по России – 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%).

Еще 65% трудоустроенных соискателей Южного Урала считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По УрФО доля таких соискателей составила 73%, по России – 68%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).

Отметим, что еще 5% соискателей из Челябинской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить реальность угрозы увольнения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,