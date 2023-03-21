Каждый третий южноуралец боится увольнения

Треть жителей Южного Урала считают, что над ними нависла угроза увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настроения работников Челябинской области, касающиеся их уверенности в сохранении текущего места работы, не слишком благодушны. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru среди трудоустроенных соискателей из региона.

30% участников опроса полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. Для сравнения: в целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 20% опрошенных, а по России – 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%).

Еще 65% трудоустроенных соискателей Южного Урала считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По УрФО доля таких соискателей составила 73%, по России – 68%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).

Отметим, что еще 5% соискателей из Челябинской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить реальность угрозы увольнения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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