Уральские металлурги расширяют возможности санатория на Кавказе

Кавказская здравница ММК расширяет свои возможности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в санатории «Металлург» в городе Ессентуки в активную фазу вступила подготовка к строительству нового спального корпуса – подписан договор о проектировании здания.

Вот уже почти шесть десятилетий санаторий, входящий в группу компаний Магнитогорского металлургического комбината, гостеприимно принимает посетителей известного курорта на Кавказских Минеральных Водах. Сейчас здравница представляет собой масштабный лечебно-оздоровительный комплекс, предлагающий гостям со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, всевозможные лечебные программы и оздоровительные процедуры.

Как рассказал директор ООО «Санаторий «Металлург» Сергей Лукьянов, ежегодно здесь оздоравливаются до 10 тысяч работников компании, а также более 30 тысяч гостей со всей страны. Одномоментно здравница может принять 385 человек, но спрос на путевки здесь в последние годы настолько высок, что строительство нового корпуса стало необходимым. «Вопрос о строительстве нового корпуса поднимался неоднократно в предыдущие годы, но по тем или иным причинам откладывался. И вот в конце 2022 года на совещании по развитию санатория председателем совета директоров Виктором Рашниковым было принято решение о детальной проработке строительства нового корпуса», – сообщил руководитель здравницы.

Современный, эргономичный, красивый спальный корпус на 150 мест, общий проект которого уже визуализирован и утвержден руководством ММК, идеально впишется в уже существующий архитектурный ансамбль санатория. Недавно был подписан договор о детальном проектировании здания, которое займет около полугода. Затем начнутся строительные работы. Ожидается, что новый корпус позволит увеличить вместимость здравницы на 30 процентов.

Санаторий «Металлург» основан в 1964 году. На шести гектарах в самом центре курортной зоны Ессентуков располагается все необходимое для времяпрепровождения гостей. Здесь имеется современный медицинский центр с новейшим передовым оборудованием, плавательный бассейн, спортивный зал, теннисный корт, волейбольная площадка, охраняемая автостоянка, киноконцертный зал, библиотека, игровые площадки. На уютной благоустроенной территории – фонтаны и малые архитектурные формы. Часть жилых корпусов представляют собой старинные дачи – отреставрированные объекты культурного наследия регионального значения. В 2019 году санаторию была присвоена категория «Три звезды».

Челябинск, Виктор Елисеев

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