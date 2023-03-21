На Южном Урале будут судить женщину, пытавшую своего десятилетнего сына утюгом

Жительница Челябинской области, истязавшая маленького сына, предстанет перед судом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязаниях своего сына.
По версии следствия, с сентября 2021 по август 2022 года женщина систематически избивала своего 10-летнего сына, с которым жила в поселке Вишневогорск.
В измывательствах над школьником горе-мамаша оказалась весьма изобретательной. Ребенка избивали брючным ремнем, проводом удлинителя, били по голове стеклянной банкой. Однажды разъяренная каслинка приложила к ногам мальчика раскаленный утюг.
Вину в совершенном преступлении женщина так и не признала, ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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