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Вторник, 21 марта 2023, 12:23 мск

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На Южном Урале будут судить женщину, пытавшую своего десятилетнего сына утюгом

Жительница Челябинской области, истязавшая маленького сына, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязаниях своего сына.

По версии следствия, с сентября 2021 по август 2022 года женщина систематически избивала своего 10-летнего сына, с которым жила в поселке Вишневогорск.

В измывательствах над школьником горе-мамаша оказалась весьма изобретательной. Ребенка избивали брючным ремнем, проводом удлинителя, били по голове стеклянной банкой. Однажды разъяренная каслинка приложила к ногам мальчика раскаленный утюг.

Вину в совершенном преступлении женщина так и не признала, ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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