В Челябинске задержали руководителя пляжных спасателей

Спустя две недели после обысков задержан директор муниципального учреждения, подконтрольного мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя городской поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска Александра Шина задержали по подозрению в получении взятки.

Напомним, утром 7 марта в помещениях учреждения, подконтрольного властям Челябинска, прошли обыски.

После окончании следственных мероприятий Александр Шин в сопровождении силовиков уехал на допрос. Но тогда его задерживать не стали.

По данным следственного управления СКР по Челябинской области, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в значительном размере.

В настоящее время Шин задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, он мог получить 51 тысячу рублей от главного бухгалтера учреждения за попустительство последнему при исполнении его служебных обязанностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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