Копейчанка отсудила у завода 400 тысяч рублей за скользкий тротуар

В пригороде Челябинска суд взыскал 400 тысяч рублей в пользу работницы завода, упавшей на территории предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска приняло участие в рассмотрении гражданского дела по иску местной жительницы к АО «Копейский машиностроительный завод» о взыскании компенсации морального вреда.

В феврале 2020 года женщина, направляясь на работу, упала на территории завода, поскользнувшись на тротуаре. С компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер копейчанку госпитализировали в больницу.

На стационарном и амбулаторном лечении она пробыла более полугода. До сих пор, по словам женщины, у нее сохраняются боли, она ограничена в движении, не может вести привычный образ жизни и вынуждена носить корсет, что доставляет неудобства.

Копейский городской суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» в пользу работницы 400 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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