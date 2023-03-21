Южноуральские ватерполистки обеспечили себе место в «Финале четырех»

«Динамо-Уралочка» из Златоуста победно завершила тур ватерпольной Суперлиги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, выиграв четыре матча из пяти в предпоследнем туре чемпионата Суперлиги России по водному поло, «Динамо-Уралочка» из Златоуста еще прочнее укрепилась на первом месте в турнирной таблице. Победный аккорд наша команда сделала во встрече с волгоградским «Спартаком» – 15:12.

За тур до конца чемпионата южноуральская команда обеспечила себе место в «Финале четырех». С большим отрывом лидирует и игрок «Уралочки» Белла Маркоч в гонке бомбардиров. В этом туре она забила 21 мяч и довела свой счет в сезоне до 111 голов.

Также на первом месте в Высшей Лиге России идет и вторая команда «Уралочки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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