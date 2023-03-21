Бывший вице-губернатор Челябинской области не смог снять арест со своего имущества

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляцию экс-вице-губернатора Челябинской области на решение об аресте его имущества.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлого года иск Косилову предъявила птицефабрика Сосновская, потребовав выплатить 73,1 миллиона рублей в качестве компенсации убытков от продажи бизнесменом активов аффилированному с ним лицу по цене, не соответствующей рыночной стоимости. После этого на имущество Андрея Косилова был наложен арест.

Экс-чиновник попытался оспорить этот вердикт, но сегодня суд апелляцию отклонил, решение первой инстанции оставлено без изменения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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