Южный Урал меняет своего представителя в Общественной палате РФ

Экс-председателя Общественной палаты Челябинской области сменит в ОП РФ представитель промышленников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, сегодня, 21 марта, в ходе первого заседания очередного состава учреждения, представители южноуральской общественности выбрали своего кандидата в новый, восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации.

Напомним, ранее ОПЧО представлял в составе общероссийской организации Олег Дубровин, некогда – руководитель телеканала ОТВ и председатель региональной палаты. Однако теперь челябинец, видимо, решил снизить общественную активность, вновь сосредоточившись на преподавательской деятельности. В итоге общественник, занимавший в предыдущем составе ОП РФ кресло зампреда комиссии по экологии и охране окружающей среды, даже не стал выдвигать свою кандидатуру.

Его место займет экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Андреев.

Евгений Андреев – заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области, директор представительства ООО «Группа «Магнезит» в Челябинске, член Челябинского отделения Русского географического общества, общественный инспектор по охране окружающей среды, председатель Правления Фонда содействия развитию Саткинского района, член Общероссийской общественной организации «Федерация альпинизма России», член правления ЧОАР «Союз промышленников и предпринимателей», член общественного совета при Государственном комитете по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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