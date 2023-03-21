В Челябинске бродячие собаки снова напали на человека

В Челябинске зафиксировано очередное нападение бродячих собак на человека. На этот раз жертвой стала 20-летняя студентка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Дмитрия Неаполитанова. Девушка шла к остановке, навстречу ей проехала машина, за которой бежали собаки, которые тут же переключились на студентку.

Животные порвали ей брюки, прокусили одну ногу и покусали другую. Пострадавшая, после посещения травмпункта, обратилась в городскую администрацию и полицию. Правоохранительные органы начали проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

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