Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области вновь пошла в рост

ОРВИ продолжает косить взрослых южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзоре по Челябинской области, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе продолжает оставаться неблагополучной.

За 11 неделю 2023 года (с 13 по 19 марта текущего года) в области зарегистрировано 84,3 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что выше уровня прошлой недели на 4,1%, в том числе среди детей 7-14 лет – на 9,2%, среди детей 3-6 лет – на 7,9%, среди детей до 3 лет – на 2%. Заболеваемость взрослого населения соответствует уровню прошлой недели.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,4% по совокупному населению. Превышение эпидемического порога заболеваемости фиксируется только среди взрослого населения – на 27,1%.

По состоянию на 20 марта учебный процесс приостановлен в трех классах.

На территории Челябинской области продолжает действовать Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Южноуральцам рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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